Die Grünstadter Polizei berichtet von einem weiteren Unfall am Mittwoch in Dirmstein infolge von Glatteis. Demnach geriet gegen 10.10 Uhr der 44 Jahre alte Fahrer eines Transporters auf der L453 von Heuchelheim kommend in Richtung Dirmstein in einer Linkskurve ins Rutschen. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Straße ab, drehte sich um 180 Grad und kippte schließlich auf die Fahrerseite. Der Transporter war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt laut Polizei circa 10.000 Euro.