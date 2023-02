Ein mit Getreide beladener Anhänger eines Traktors ist am Montagvormittag auf der B9 umgekippt. Wie die Polizei mitteilt, war der Fahrer in Richtung Worms unterwegs, als er an der Einmündung zur L425 beim Abbremsen aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle verlor. Dabei sei der Anhänger gekippt, Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht. Die Abbiegespur zur L425 war während der Unfallaufnahme gesperrt.