Weil er laut Polizei zu schnell in die Kurve gefahren war, kippte ein 25-Jähriger am Freitagmorgen gegen 8 Uhr an der Einmündung von der Beindersheimer Straße nach links in die Robert-Bosch-Straße mit Traktor und Anhänger um. Weil bei dem Unfall Öl auf die Straße gelaufen war, wurde die Unfallstelle zur Reinigung sowie zum Bergen der Fahrzeuge gesperrt. Traktor und Anhänger mussten abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf 10.000 Euro. Der Unfall habe für erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich Beindersheimer Straße und Nordring gesorgt, heißt es im Polizeibericht von Samstag.