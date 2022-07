Reparaturarbeiten an der Trafostation im Albrecht-Dürer-Ring sind der Grund für eine Sperrung am Freitag, 8. Juli. Hintergund ist laut Verwaltung eine Störung an einer Leitung im Mittelspannungsnetz. Diese hatte bereits am 18. und 19. Juni zu Stromunterbrechungen in Frankenthal Süd sowie in den Vororten Studernheim, Flomersheim und Eppstein geführt. Da die Fehlerstelle sehr knapp am Straßenübergang liege, müsse die Straße zur Instandsetzung geöffnet werden. Der Albrecht-Dürer-Ring ist in Höhe der Hausnummer 12 voll gesperrt. Fußgänger werden am Baufeld vorbei geleitet. Für Autofahrer werden Umleitungen ausgeschildert. Die Lucas-Cranach-Straße bleibt befahrbar.