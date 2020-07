Unbekannte Täter haben einen Toyota Yaris, der in der Beindersheimer Straße, Höhe Hausnummer 25, abgestellt war, an der Beifahrertür zerkratzt. Nach Angaben der Polizeiinspektion Frankenthal muss sich der Vorfall im Zeitraum zwischen Mittwoch, 22. Juli, 20 Uhr, und Donnerstag, 23. Juli, 8.15 Uhr, abgespielt haben. Die Höhe des Schadens wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen, die mit eigenen Beobachtungen zur Klärung des Fall beitragen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Frankenthal zu melden: per Telefon unter der Nummer 06233 3130 oder per E-Mail an die Adresse pifrankenthal@polizei.rlp.de.