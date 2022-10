Um Totschlag geht es am Freitag, 21. Oktober, 11 Uhr, bei einem Verfahren vor der Ersten Großen Strafkammer des Landgerichts. Einem 43-Jährigen wird vorgeworfen, Ende April in einer Kleingartenanlage in Haßloch einen anderen Mann umgebracht zu haben.

Wie das Gericht mitteilt, soll der Angeklagte das Opfer gegen dessen Kopf und Rumpf geschlagen und getreten haben. Der Mann erlitt dadurch unter anderem eine Jochbeinfraktur sowie Rippenbrüche. Außerdem soll der 43-Jährige seinem Opfer mit einem Messer oder ähnlichen Gegenstand Stich- und Schnittverletzungen im Gesicht, am Rücken, Bauch und Unterarm zugefügt haben, die letztlich zum Tod führten.

Die beiden Männer sollen sich etwa eine Woche vor der Tat kennengelernt haben. Vor der Auseinandersetzung sollen sie gemeinsam Alkohol getrunken haben. Der Angeklagte, der die Tat abstreitet, ist vorbestraft und befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.