Die katholischen Gemeinden gedenken an Allerseelen besonders der Verstorbenen und Gefallenen. Bereits am Nachmittag des Allerheiligentages finden daher die Gräbersegnungen auf den Friedhöfen statt, zu der die Pfarrei Hl. Dreifaltigkeit einlädt. Es wird aller Verstorbenen gedacht. Traditionell werden die Verstorbenen des zurückliegenden Jahres der entsprechenden Gemeinde während der Andacht zur Gräbersegnung verlesen. Am Allerseelentag selbst wird das Requiem für die Verstorbenen, die Sterbemesse, gefeiert. Die Gottesdienste auf den Friedhöfen sind am Freitag, 1. November, 14 Uhr, auf dem Friedhof in Studernheim und jeweils um 15 Uhr auf dem Hauptfriedhof sowie den Friedhöfen in Mörsch und Eppstein. Die beiden Requien finden am Samstag, 2. November, jeweils um 18 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche sowie der Kirche St. Jakobus im Ökumenischen Gemeindezentrum statt. Bevor das Gedächtnis der Verstorbenen begangen wird, feiert die Pfarrei das Hochfest Allerheiligen mit dem Hauptgottesdienst am 1. November, 11 Uhr, in der Pfarrkirche St. Ludwig sowie zeitgleich in St. Jakobus. Weitere Gottesdienste sind am 31. Oktober, jeweils 18 Uhr, in den Kirchen Hl. Kreuz und St. Cyriakus sowie am 1. November jeweils um 9.30 Uhr in den Kirchen St. Georg und St. Paul.