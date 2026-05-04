Der VfR Frankenthal erhöht durch einen Kantersieg gegen den Tabellenletzten aus Eppstein sein Konto auf 122 Saisontore und bleibt Ruchheim dicht auf den Fersen.

Mit seinem höchsten Saisonsieg hat sich der VfR Frankenthal am Sonntag einmal mehr als offensivstärkstes Team der A-Klasse Rhein-Pfalz präsentiert. Die bereits abgestiegene DJK Eppstein wurde auf dem eigenen Kunstrasenplatz im Ostpark mit 16:0 (7:0) deklassiert. Drei Spieltage vor Saisonende bleibt das Team von Trainer Filippo Graziano mit nun 122 Saisontoren im Kampf um den Relegationsplatz zwei weiter mit dem SV Ruchheim auf Tuchfühlung. Ruchheim hat aber nach dem kampflosen Sieg bei der MTSV Beindersheim, die das Spiel wegen Spielermangels absagen musste, mit 59 Punkten die besseren Karten.

Der VfR Frankenthal (56) muss auf einen Ausrutscher der Ruchheimer hoffen, die aber auf dem Papier auch das leichtere Restprogramm hat. Als Meister und Aufsteiger in die Bezirksliga steht bereits der ESV Ludwigshafen (63) fest. Auf den Tabellenführer trifft Frankenthal noch im letzten Heimspiel. „Wir haben es leider nicht mehr in der eigenen Hand und auch das schwerere Restprogramm. Wir haben nach dem nächsten Heimspiel gegen Beindersheim noch das nicht leichte Auswärtsspiel bei Vatanspor Frankenthal, bevor wir gegen ESV Ludwigshafen spielen. Dass wir nun nach dem heutigen hohen Sieg das bessere Torverhältnis gegenüber Ruchheim haben, zählt in der Endabrechnung leider nicht. Bei Punktgleichheit gibt es ein Entscheidungsspiel um Platz zwei“, sagte Filippo Graziano nach dem ungefährdeten Kantersieg zu den Aussichten.

Er zollte dem überforderten Gegner Respekt, der trotz großer Personalprobleme angetreten ist und fair gespielt hat. Sein Team hätte nach seiner Ansicht vor der Pause noch einige Situationen besser ausspielen können. Nach der Pause fielen dann die Tore gegen ein stark nachlassendes Gästeteam fast im Minutentakt. Beim Hinspiel in Eppstein konnte das Heimteam die Begegnung noch bis zur Pause torlos gestalten, bevor sich der VfR noch mit 7:0 durchsetzte.

Am Sonntag ging der VfR Frankenthal bereits mit dem ersten Angriff in Führung. Alessio Giganti spitzelte einen langen Ball in den Strafraum vor DJK-Torhüter Benedict Piela über die Linie (2.). Auf der anderen Seite wäre den Gästen, die neben einigen Stammspielern auch auf ihren Trainer Mustafa Yildirim (Urlaub) verzichten mussten, fast der Ausgleich gelungen. Doch Marco Knell im VfR-Tor konnte den platzierten Schuss von Ochamska Esteves ins obere Eck gerade noch zur Ecke abwehren (12.). Doch nun machte der VfR Frankenthal ernst.

Bis zur Pause gelangen noch sechs Treffer zur 7:0-Pausenführung. Dreimal erfolgreich war Kapitän Jonas Weissheimer, der einmal auch vom Elfmeterpunkt traf (15., 25., 34.). Auch Alessio Kuwalik (36.), Nick Zwetzich (33.) und Oguzhan Lozan (45.) hatten bei ihren Toren wenig Mühe. Mit viel Tempo über die Flügel wurde die DJK-Abwehr überlaufen, die Torschützen konnten sich dann meistens freistehend die Ecke aussuchen. Bereits nach 14 Minuten musste mit Jonas Weiler schon der erste DJK-Spieler mit einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt werden. Für ihn kam Haydar Karaman. Nach der Pause begnügte sich das Heimteam nach der hohen Führung nicht mit einem Verwaltungsmodus, sondern drängte auf weitere Tore. „Meine Mannschaft will immer nach vorne spielen. Sie können nicht anders“, sagte Trainer Filippo Graziano. Den Torreigen eröffnete wieder der überragende Jonas Weissheimer mit seinem vierten Tor zum 8:0 (50.). Wenig später traf dann Paul Breyer, dessen abgefälschter Schuss unerreichbar für Piela im DJK-Tor ins Netz trudelte (55.).

Danach wechselte Graziano die Torschützen Weissheimer, Lozan, Giganti und Kuwalik aus (57.). Doch auch die dafür neben Florian Braun eingewechselten Yannik Busljeta, Baran Koc und Till Krämer bewiesen Treffsicherheit. Koc traf bereits wenige Minuten später (61.). Kurz danach konnte Mittelstürmer Busljeta mit zwei Abstaubern sein Torkonto auf 25 Saisontore erhöhen (63., 65.). Mit einem Kopfball traf er noch die Latte (78.).

Nach einer Ecke erzielte auch noch der lange verletzte Patrick Corell sein erstes Saisontor zum 13:0 (73.). Eine Minute später lag der Ball schon wieder im Netz. Nun hatte wieder Koc getroffen (74.), wie kurz danach auch noch Till Krämer (77.). Wurden die meisten VfR-Tore ohne viel Emotionen, fast wie bei einem Trainingsspiel, abgehakt, brandete dann einmal doch großer Jubel beim VfR-Anhang und auf der Spielerbank auf. Graziano hatte kurz zuvor Ersatztorhüter Max Brechtel als Feldspieler für Patrick Corell eingewechselt. Auch Brechtel blieb nicht torlos. Ihm gelang mit einer starken Direktabnahme nach gefühlvoller Flanke von Busljeta das Tor zum 16:0-Endstand (80.). Enes Kazdal, der für DJK-Trainer Mustafa Yildirim das Gästeteam betreute, nannte Gründe für die hohe Niederlage: „Wir hatten zu viele verletzte Spieler und andere Ausfälle. Auch heute mussten wir drei Spieler verletzt auswechseln. Andere mussten angeschlagen durchspielen, da wir keinen Auswechselspieler mehr hatten. Vielleicht wäre das Spiel anders ausgegangen, wenn wir unsere Chance zum 1:1 genutzt hätten.“

Eppstein erwartet nächsten Sonntag Vatanspor Frankenthal auf eigenem Platz. Frankenthal kann gegen den abstiegsbedrohten MTSV Beindersheim in einem weiteren Heimspiel sein Torkonto weiter erhöhen.