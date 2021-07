Lauthals und massiv hat ein Mann am Freitag auf dem Mutterstadter Wochenmarkt CDU-Bundestagskandidat Torbjörn Kartes (Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal) beleidigt, der dort auf Wahlkampftour war. Der Mann hörte erst auf, als ihm angedroht wurde, dass die Polizei hinzugezogen würde. Zeugen hatten den Mann erkannt und konnten dem Polizeibericht zufolge entsprechende Angaben machen, sodass die Beamten dessen Adresse ermittelten. Der Mann habe allerdings bislang nicht persönlich angetroffen werden können. Die Polizei Schifferstadt hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. Torbjörn Kartes äußert sich in einer Pressemitteilung selbst zu dem Vorfall: „Ich sage offen, dass ich sehr getroffen bin von diesem massiven Geschehen“, sagt Kartes. „Die zunehmende Radikalisierung der letzten Jahre, die sich vor allem im Internet abgespielt hat, zeigt sich jetzt auch stärker auf den Straßen.“ In seinem Wahlkampf 2017 habe es keinen einzigen solchen Fall gegeben. „Und jetzt sprechen wir darüber, wie wir uns verhalten, wenn sich das wiederholt. Aber wir lassen uns nicht einschüchtern.“