Einen Höhepunkt im Herbstprogramm des Frankenthaler Kulturzentrums Gleis 4 verspricht der Donnerstag, 29. Oktober, mit dem Gastspiel der Schlagzeugerin und Komponistin Anika Nilles und ihrer Band Nevell. Im Gepäck haben sie ihr neues Album „For A Colorful Soul“.

Das aktuelle Album „For A Colorful Soul“ ist nach dem Erstling „Pikalar“ (2017) in diesem Jahr erschienen und erreichte weltweit Platzierungen in mehreren Top-Musikcharts, informiert der Veranstalter, das Kulturzentrum Gleis 4. Aus dem Stand sei es nach Erscheinen in die „iTunes 40 Top Jazz Releases“-Charts in Großbritannien, Deutschland und den USA aufgenommen worden, in den USA kletterte es sogar auf Platz 3.

Der Veranstalter zitiert Kritiken zur Band: „Anikas unverkennbarer Stil aus energiegeladenen und super-hippen, ungeraden Grooves gibt Nevells Musik ihren unverwechselbaren Sound und ihre Identität.“ Ein Sound, der sich auf verschiedensten Einflüssen, ja auf einem wahren Schmelztiegel aus Jazz, Funk, Rock, Pop und allen Zwischennuancen gründet. Wobei für die Komponistin und Schlagzeugerin natürlich Schlagzeugbeats und Synthesizermelodien dominieren. Es sei eine Musik, die „Laune macht und zum Mitsummen animiert. Jede Show ist eine Gelegenheit zum Loslassen und Verbinden für die Fans wie Musiker“.

Top-Drummerin aus Mannheim

Nevell, das sind Patrick Rugebregt (Keyboard), Joachim Schneiss (Gitarre), Jonathan Ihlenfeld (Cuñado, Bassgitarre) und Anika Nilles am Schlagzeug. Die gebürtige Mannheimerin und Absolventin der Popakademie Mannheim „gehört zu den weltweit gefeierten Top-Drummern dieser Zeit“, schreibt das Fachmagazin für Schlagzeug und Percussion „Sticks“. Ihre Karriere startete Nilles übrigens 2013 auf ihrem Youtube-Kanal, auf dem sie Videos mit eigenen Kompositionen veröffentlichte, die besonders ihre virtuose Spieltechnik am Schlagzeug offenbarten.

Anika Nilles hat auch musikpädagogisches Talent. Zunächst unterrichtete sie über Youtube ihre moderne und junge Schlagzeugspielkunst. Heute lernen bei ihr Anfänger wie Profis in Einzel- und Gruppenunterricht und auch per Skype.

Noch Fragen?

Anika Nilles und Nevell sind am Donnerstag, 29. Oktober, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) im Gleis 4. Karten gibt es im Vorverkauf für 12,90, ermäßigt 10,90 Euro, und an der Abendkasse für 15, ermäßigt 13 Euro.