Sechs ihrer Schüler hat die Tom-Mutters-Schule Frankenthal vergangene Woche verabschiedet. Für einen gab es sogar einen besonderen Preis. Auch die Zukunftspläne der jungen Leute waren Thema bei der Feier.

Die sechs Entlassschüler der Werkstufe der Tom-Mutters-Schule, eine Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, haben zwölf, zwei sogar 13 Jahre Schulzeit hinter sich und sind zwischen 18 und 20 Jahre alt. Eine gute Idee für die Feier waren Videos, in denen alle sechs sich einzeln vorstellten mit besonderen Momenten aus dem Schulalltag. Jeder sagte etwas zu seinen Vorlieben in der Schule und auch zu den Zukunftsplänen. Vier Abgänger gehen in eine Werkstatt für Behinderte, eine Abgängerin in die Tagesförderstätte Osthofen und eine macht ein integratives Freiwilliges Soziales Jahr in einer Kindertagesstätte. Sie würde gern anschließend in einer Kita arbeiten.

Alle Klassenstufen hatten zum Abschied ihrer Mitschüler etwas einstudiert und sorgten so für eine abwechslungsreiche Feier für die Abgänger und ihre Familien im Hof der Schule. Die Stufen vier bis sechs kamen zum Auftakt als niedlich verkleidete Biene Majas zum Tanz, mit Gedichtzeilen wie „Spieglein, Spieglein an der Wand, wer sind die Abschlussschüler …“ wurden die Großen gehuldigt. Mit ansteckender Tanz- und Gesangsfreude zu „Ciao, Ciao Bella, Ciao“ zeigte Lea Karlin zusammen mit Lehrer Steffen Handrick, wie gern sie auf der Bühne steht. Und die Jazz-AG mit Nochschülern und Abgängern hatte ebenfalls einen gelungenen Auftritt.

Auszeichnung für Daniel Dietrich

Mit lockerer Moderation führte Lehrerin Jennifer Holthausen durchs Programm, bei dem jeder Entlassschüler mit seinen mitmenschlichen Fähigkeiten und ein paar Eindrücken aus seiner Schulzeit gewürdigt wurde. Mit ihren Zeugnissen, Geschenken sowie Blumen vom Förderverein und einer verbalen Rakete des Publikums machten alle einen glücklichen Eindruck, auch wenn sicher ein bisschen Wehmut mitschwang. Eine Überraschung gab es für Daniel Dietrich, der vom Land ausgezeichnet wurde für vorbildliches Verhalten. Mit einem Abschiedstanz aller Schüler, das Publikum einbezogen, gab es ein fröhliches „Adieu“.

Momentan hat die Tom-Mutters-Schule 56 Schüler, nach den Ferien werden es 68 sein, sagte Schulleiterin Angelika Maaß. Platzmäßig werde es im Gebäude am Neumayerring äußerst schwierig, man sei in Gesprächen, um weitere Räumlichkeiten nutzen zu können.

Absolventen

Daniel Dietrich, Julia Wloka, Lea Karlin, Noemi Stüttgen, Emily Günther und Luna Bischoff.