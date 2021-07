Jeden Mittwochnachmittag ziehen acht Oberstufenschüler der Tom-Mutters-Schule los, um Müll zu sammeln. Ausgerüstet mit Handschuhen, Müllbeuteln, Müllzangen und einem Leiterwagen reinigen die acht Kinder und Jugendlichen im Alter von elf bis 15 Jahren nicht nur den eigenen Schulhof, sondern auch die Umgebung der Augustin-Violet-Schule sowie der beiden Gymnasien am Röntgenplatz. Für ihre Aktion bekämen die Schüler immer wieder Lob von Passanten. Das teilt die Schule mit. Auslöser für das Engagement der Freiwilligen der Schule mit Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung war der Sachkundeunterricht. Dieser drehe sich seit einem Jahr um Themen wie Müllvermeidung, Mülltrennung und Upcycling. Dabei hätten die Schüler unter anderem gelernt, welchen Schaden Plastik in der Natur und in den Meeren anrichtet. Sie hätten außerdem Zahnpasta oder Körperbalsam selbst hergestellt und aus alten Milchtüten Vogelhäuser gebastelt.