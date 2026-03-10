Licht und Schatten sieht der Elternbeirat der Frankenthaler Tom-Mutters-Schule in der Absicht, die akute Raumnot mit einem zweiten Standort am Metznerpark zu lindern.

Als ein „deutliches Signal dafür, dass die Stadt die dringenden Entlastungsbedarfe der Tom-Mutters-Schule ernst nimmt“ bewertet deren Elternbeirat die Absicht, nach den Sommerferien am Metznerpark in Frankenthal bis zu sieben zusätzliche Klassenzimmer einzurichten. Diese Option ergibt sich mit der für Ende April geplanten Verlagerung der Tagesklinik in den gerade eingeweihten Erweiterungsbau der Stadtklinik. Der neue zweistöckige Außenstandort soll dann für rund 1,9 Millionen Euro umgebaut werden, damit im Lauf des nächsten Schuljahrs dort unterrichtet werden kann.

Die für bis zu fünf Jahre angedachte Interimslösung werde die Lern- und Arbeitsbedingungen für Schüler und Lehrkräfte verbessern, erwartet die Elternvertretung. Sie hatte sich Ende Januar zusammen mit der Schulleitung vor Ort einen Eindruck von der Ausgangslage verschafft. Am Foltzring sollen die Klassenzimmer der Förderschule zusammengeführt werden, die wegen der akuten Raumnot am Neumayerring ins Internat des Pfalzinstituts am Meergartenweg und ins unmittelbar an die Tom-Mutters-Schule angrenzende Congressforum (CFF) ausgelagert worden sind.

Weiterhin Raumnot im Hauptgebäude

Das denkmalgeschützte Hauptgebäude sieht der Beirat mit dieser Lösung aber nicht ausreichend entlastet. Dort fehle es weiterhin an Differenzierungsräumen, also Nebenräumen zum Rückzug oder zur individuellen Förderung, sowie an Lehrer- und Besprechungszimmern. Auch für die Zentrale am Speyerer Tor müsse eine Perspektive entwickelt werden, bis eine angedachte modulare Ausweichschule langfristig als neuer Schulstandort eingerichtet ist. In der politischen Debatte ist dafür etwa der frühere und seit Jahren verwaiste KBA-Parkplatz gefallen.

Mehr zur Tom-Mutters-Schule in Frankenthal

Umzug: Tom-Mutters-Schule soll in Tagesklinik am Metznerpark ausweichen

Sanierungsstau an Frankenthaler Schulen: Befreiungsschlag am Stadtrand

Raumnot an Tom-Mutters-Schule: Eltern fordern Neubau statt Provisorien

Da die neuen Räume am Metznerpark zu Beginn des kommenden Schuljahres noch nicht genutzt werden können, fragt sich der Elternbeirat weiter, wo sowohl die Klassen, die aktuell im Internat und im CFF untergebracht sind, als auch die erwarteten neuen Klassen unterrichtet werden sollen. Die Tom-Mutters-Schule zählt im laufenden Schuljahr elf Klassen, in denen 88 Schüler unterrichtet werden.

Dezernent Leidig: Bedarf reißt nicht ab

Der Bedarf an Förderschulplätzen in Frankenthal reißt nicht ab, hatte Dezernent Bernd Leidig (SPD) in der jüngsten Sitzung des Schulträgerausschusses berichtet. Nach den Sommerferien werden 98 Kinder und Jugendliche in 13 Klassen erwartet. Auch für das Schuljahr 2027/28 erwarten die Elternsprecher einen Anstieg der Schülerzahlen.

Bereits mit dem Tag der Inbetriebnahme erreiche der neue Standort am Metznerpark schon wieder seine Kapazitätsgrenzen, geben sie zu bedenken. „Wir möchten an alle Verantwortlichen appellieren, diese offenen Punkte zeitnah und transparent zu klären, um einen stabilen und pädagogisch wertvollen Schulbetrieb zu sichern, in dem unsere Kinder die Bildung erhalten, die sie verdienen und die ihnen zusteht“, erwartet der Elternbeirat.