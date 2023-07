Einen aufregenden letzten Schultag hatten Ertan Bilgin, Abdurrahman El-Masri und Leonardo Matanovic. Mit einem bunten und fröhlichen Fest wurden sie am Freitag an der Tom-Mutters-Schule ins Berufsleben verabschiedet. Bilgin wurde zudem vom Land ausgezeichnet.

„Das sind eure letzten Minuten hier“, sagte Schulleiterin Angelika Maaß, ehe ein lauter Begrüßungsapplaus erklang. Mit Liedern, Tänzen und selbstgemachten Geschenken der Mitschüler wurden die Absolventen verabschiedet. Die Klassenleiter Steffen Handrick und Matthias Zehren stellten ihre Schüler mit wertschätzenden Worten und Interviews vor.

Ertan Bilgin kam über Worms und Mannheim an die Tom-Mutters-Schule. Dort hat er aktiv in der Schülerfirma mitgearbeitet und an Praxistagen in Eigenregie die Kaffeeversorgung übernommen. Bilgin wird künftig in der Tagesförderstätte der Lebenshilfe Worms arbeiten, wo er im zwölften Schulbesuchsjahr ein Praktikum gemacht hat.

Mit einem mehrsprachigen Abschiedslied wurde Abdurrahman El-Masri, den alle nur „Aboudi“ nennen, ins Leben geschickt. Er kam mit seiner Familie über Berlin und Mannheim nach Frankenthal, wo er in den vergangenen drei Jahren die Tom-Mutters-Schule besuchte. Der begeisterte Fußballspieler hat den Angaben seiner Lehrer zufolge immer Ausdauer und Fairness gezeigt. Bei Projekten packte er tatkräftig mit an. El-Masri wird künftig in der Elektrofirma seines Vaters arbeiten.

Eine Applausrakete für jeden

Leonardo Matanovic hat die Mutters-Schule sechs Jahre lang besucht und vier Berufspraktika absolviert. Seinen Einstieg ins Berufsleben wird er über eine unterstützende Maßnahme finden, bei der Berufsschule und Arbeit miteinander verknüpft sind.

Mit einem Regenbogen-Lied und einer Coverversion des Disco-Hits „Y.M.C.A.“ unter dem Titel „Schule, ade!“ wurden die Abgänger von ihren Mitschülern und Lehrern dann verabschiedet. In guter Tradition gab es für jeden Absolventen eine Applausrakete. Der Schultanz „Vamos A La Playa“ und ein irisches Segenslied, vorgetragen vom Lehrerchor, bildeten den Abschluss der fröhlichen Entlassfeier.

Mit dem Preis des Kultusministeriums des Landes für besonderen Einsatz und vorbildliche Haltung in der Schule wurde Ertan Bilgin ausgezeichnet. Laut Angelika Maaß werden derzeit 62 Kinder und Jugendliche an der Tom-Mutters-Schule unterrichtet. Im kommenden Schuljahr werde die Zahl der Schüler mit Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung voraussichtlich auf 70 steigen.