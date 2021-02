Dem Komitee der Frankenthaler Gockelswoog gebührt ein dickes Kompliment für eine wahrlich tolle Idee. Mit der fasnachtlichen Abstinenz wollten sich die rührigen „Göckel“ nicht abfinden und landeten mit ihrem digitalen Wiegelokal einen Volltreffer. Die erfreulich hohe Spendensumme von über 8500 Euro ist mehr als nur ein Lichtblick in einer eher düsteren Zeit. Die Aktion hat bewiesen, dass Großherzigkeit und Solidarität in unserer Gesellschaft noch immer großes Gewicht haben. Dagegen kommt zum Glück auch ein hartnäckiges Virus nicht an.