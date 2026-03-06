Die Toilettenanlage auf dem Hauptfriedhof wird immer wieder von Vandalen heimgesucht und mutwillig beschädigt. Nun wird ein Unisex-WC-Container angeschafft.

Nach den Marktrecherchen des Eigen- und Wirtschaftsbetriebes (EWF) soll eine solche Toilette, wie sie auch auf Autobahnparkplätzen zu finden ist, zerstörungs-, brand- und graffitisicher sein. Weiterer Vorteil: Nach jeder Benutzung wird die Toilettenschüssel gereinigt und desinfiziert sowie der Boden gesäubert. Auch kann die Verweildauer über akustische und optische Signale beeinflusst werden. Außerdem wird Wert darauf gelegt, dass der Container nicht als Fremdkörper wirkt, sondern sich in die Umgebung des Friedhofs einfügt. Und was kostet das „stille Örtchen“? Im EWF-Wirtschaftsplan sind 120.000 Euro eingestellt.

Aktuell nur Damentoilette geöffnet

Im Betriebsausschuss bedauerte Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU), dass weder die Installation von automatisch abschließenden Türen noch die regelmäßigen Kontrollgänge durch die Anlagenaufseher und den Kommunalen Vollzugsdienst eine nennenswerte Verbesserung der Situation herbeigeführt hätten.

Aufgrund der Vandalismusschäden sei aktuell lediglich die Damentoilette geöffnet. Eine Reparatur der zerstörten Herrentoilette könne im Hinblick auf die Anschaffung des Containers wirtschaftlich nicht mehr verantwortet werden. Eingebaut werden müssten Stahltüren ohne Oberlicht, die nicht mehr eingetreten werden können.

Als Übergangslösung plant der EWF, eine der beiden bisherigen Toiletten für eine Unisex-Nutzung herzurichten.