Carlotta Meyer von der Turngemeinde Frankenthal hat sich bei den Rheinland-Pfalz-Hallenmeisterschaften in Ludwigshafen über die 800-Meter-Distanz den Titel gesichert. Kimberly Metz vom Leichtathletik Club (LAC) Frankenthal gewinnt Silber über 60 Meter und Bronze über 200 Meter.

Als einzige Starterin für die TG Frankenthal in der Altersklasse U20 lief Carlotta Meyer am Sonntag über die 800-Meter-Distanz zum Rheinland-Pfalz-Meistertitel. Ihre Konkurrentinnen ließ sie klar hinter sich.

Bereits am Samstag waren Marike Meyer und Magnus Urban in der Altersklasse U16 am Start. Hier sprinteten beide (jeweils der jüngere Jahrgang in ihrer Altersklasse) über die 60-Meter-Hürden auf den achten Platz. Marike erreichte in neuer persönlicher Bestleistung das Ziel nach 9,95, Magnus nach 9,72 Sekunden. Auch wenn beide Athleten mit Ihrer Weitsprungleistung nicht ganz zufrieden waren, qualifizierten sie sich für den Endkampf. Mit 4,94 Meter erreichte Marike Meyer den dritten Platz. Für Magnus Urban reichte eine Weite von 4,78 Meter für Platz acht. Ferner war Urban noch über die 60-Meter-Flachsprintstrecke am Start. Hier qualifizierte er sich mit einer Zeit von 8,46 Sekunden im 35-köpfigen Starterfeld nicht für die Finalläufe.

Trotz stark rückläufiger Teilnehmerfelder gab es beim Sprint starke Konkurrenz aus Rheinland und Rheinhessen. Kimberly Metz vom LAC setzte sich im Vorlauf über 60 Meter durch und zog als Zweitschnellste in 7,91 Sekunden ins Finale ein. Im Endlauf steigerte sie sich noch einmal auf 7,85 Sekunden und verpasste Platz eins (Sina Ehrhardt, LG Rhein-Wied) um fünf Hundertstel. Diese Zeit bedeutet nicht nur eine neue Bestzeit, sondern auch die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften U20 am 25. und 26. Februar in Dortmund.

Über die 200 Meter-Distanz reichten Kimberly Metz 26,06 Sekunden für den dritten Platz. Mehr wäre hier möglich gewesen, aber ein grippaler Infekt im Vorfeld der Meisterschaften hat Kraft und Trainingszeit gekostet. Nun geht es also für die LAC-Truppe in die Vorbereitung auf die Süddeutschen und Deutschen Meisterschaften.