Mit einem Befreiungsschlag beim FSV Mainz 05 II legten die Herren der Tischtennisfreunde Frankenthal (TTF) kurz vor Saisonende den Grundstein zum Klassenerhalt in der Regionalliga Südwest. Lange sah es nicht danach aus, doch mit einer Siegesserie in den letzten drei Ligaspielen schaffte das Team um Mannschaftskapitän Peter Beranek noch den Sprung auf Nichtabstiegsplatz.

Ohne große Erwartungen traten die TTF-Herren beim heimstarken FSV Mainz 05 II an. Überraschend sprang ein 7:2-Sieg heraus. „Das war unsere beste Saisonleistung. Der Sieg war überlebenswichtig“, meint Christian Stofleth rückblickend. Nun sei er sich sicher gewesen, dass die TTF-Herren den Klassenerhalt im letzten Heimspiel gegen Ettlingen schaffen werden, erklärt der stärkste TTF-Spieler der Rückrunde. Es war keine Gala, aber Ettlingen wurde im Saisonfinale 6:4 geschlagen. Groß war der Jubel in der gut gefüllten Trump-Halle, als Stofleth der siegbringende Punkt zur 6:3-Führung gelang.

„Der Klassenerhalt ist leistungsgerecht. Schlusslicht Ettlingen und Freiburg, die abgestiegen sind, waren schwächer. Gesteigert hat sich in der Rückrunde Kleinsteinbach/Singen, die wir durch unsere wichtigen Siegen im Saisonendspurt auf Distanz halten konnten“, zieht Kapitän Peter Beranek nach einer Saison mit Höhen und Tiefen ein zufriedenes Fazit.

Irritationen abseits des Spieltischs

Turbulenzen gab es in der Saison, weil lange unsicher war, wie das Auswärtsspiel in Freiburg gewertet wird. Im November hatte Freiburg das Spiel Corona-bedingt kurzfristig abgesagt. Der Regionalligaspielleiter bestand trotz eines gegen die Spielabsage eingelegten Protestes der TTF auf einer Austragung im Januar, noch bevor das DTTB-Bundesgericht über den TTF-Einspruch entschieden hatte. Frankenthal verlor 2:8. Wenige Wochen später wurde der Einspruch abgewiesen. Dann folgte die Spielansetzung der Heimspiele gegen Limbach und Kleinsteinbach-Singen an einem Tag. Frankenthal hatte es vor der Saison versäumt, diese Möglichkeit der Spielansetzung beim Spielleiter auszuschließen.

Gut in Saison gestartet

Der Start in die Saison gegen TV Limbach (9:1) war verheißungsvoll, doch das zweite Heimspiel gegen die TTG Kleinsteinbach-Singen ging 4:6 verloren. Danach blieben die TTF-Herren unter ihren Möglichkeiten. Ohne Spitzenspieler Christopher Simonis blieb Frankenthal im Heimspiel gegen Hohberg (2:8) chancenlos. Beim 5:5 gegen Freiburg sicherten Stofleth und Beranek den wichtigen Punkt. Nach zwei Auswärtsniederlagen bei den Spitzenteams Bietigheim-Bissingen und Kuppingen rutschten die TTF-Herren auf einen Abstiegsplatz ab. Im entscheidenden Moment zeigten Christopher Simonis, Ignas Navickas, Christian Stofleth und Teamsenior Peter Beranek jedoch Nervenstärke. Wichtig war der 6:4-Erfolg bei der TG Wallertheim.

Großen Anteil am Klassenerhalt hatte Christian Stofleth. Nach negativer Einzelbilanz in der Vorrunde steigerte der 25-jährige Student der Politikwissenschaft sich. Seine Bilanz: 13:7-Siege im unteren Paarkreuz. „Ich bin mental stärker geworden. In der Rückrunde habe ich fast alle Fünfsatzspiele gewonnen“ sagt Stofleth. Der Mainzer betreut zudem die Nachwuchsspieler des FSV Mainz 05. Seine Zusage, auch in der nächsten Saison in Frankenthal zu spielen, hat Stofleth gegeben, als der Ligaverbleib noch fraglich war.

Ex-Bundesliga-Spieler kommt

Die Mannschaft wird sich verändern. Der Litauer Ignas Navickas verlässt die TTF-Herren, um künftig in der zweiten belgischen Liga zum Schläger zu greifen. Doch Frankenthal konnte zwei vielversprechende Neuzugänge verpflichten. Vom SV Plüdershausen kommt der ehemalige Bundesligaspieler Mattis Burgis, zudem wird zunächst für drei Monate, der iranische Nachwuchsspieler Sorabi Mohammadjavad aus dem Tischtennisleistungszentrum Bietigheim-Bissingen die TTF-Herren verstärken.