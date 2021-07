Die Kommunale Arbeitsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) will wissen, ob sich die Asiatische Tigerstechmücke in Frankenthal ausgebreitet hat. Dafür werden laut Kabs Fallen, zum Beispiel in der Nähe des Hauptfriedhofs, aufgestellt. Das entscheidende Kriterium bei der Standortwahl: Handelt es sich um ein Gebiet mit passenden Brutstätten und genügend Menschen, die das Gebiet frequentieren? Passende Brutstätten sind wassergefüllte Gefäße. Die Tigermücke zählt als urbane Stechmücke und regelrechter Kulturfolger – danach richte man die Standorte aus. Die Fallen liegen meist innerhalb von Städten, an Stadträndern oder in Camping- oder Kleingartenanlagen.

Derzeit gibt es laut Kabs keine Erkenntnisse über eine bereits existierende Population Asiatischer Tigermücken in Frankenthal. Daher werden die Standorte der Fallen zufällig ausgewählt. „Nur weil wir noch nichts davon wissen, heißt das nicht zwangsläufig, dass es dort nichts gibt“, teilt die Kabs mit. Erste Ergebnisse sollen Anfang August vorliegen.