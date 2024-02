Ein Bettler, der vor einem Einkaufszentrum in der Wormser Straße einen Hund missbraucht, haben zwei besorgte Tierfreunde am Samstag gegen 13.10 Uhr der Polizei gemeldet. Der Mann soll gewaltsam mit dem Vierbeiner umgegangen sein, heißt es im Bericht. Den Angaben der Zeugen zufolge soll der Bettler den Hund brutal auf den Boden gedrückt haben, um ihn zum Sitzen zu zwingen. Die Ermittlungen der Polizisten ergaben, dass der Mann einer osteuropäischen Bettlergruppe angehört und mit seinem Verhalten in den vergangenen Tagen bereits mehrfach aufgefallen ist. Der Vierbeiner und ein Hundepass, den der Beschuldigte mit sich führte, wurden sichergestellt. Den Hund brachten die Beamten in das örtliche Tierheim, außerdem schalteten sie das Veterinäramt ein, das weitere Maßnahmen ergreifen wird. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.