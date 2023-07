Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Verein Tiergehege Frankenthal feiert sein zehnjähriges Bestehen. 2013 sahen sich die Gründer einer wahrhaft großen Aufgabe gegenüber. Heute ist die Anlage im Kleinen Wald am Strandbad ein bei Groß und Klein beliebter Ort, um in der Stadt mit Tieren in Kontakt zu kommen.

2013 erlebte das Tiergehege einen Neustart. 2012 sah sich die Stadt nicht mehr in der Lage, die Kosten für die Anlage in der Nähe des Strandbads zu stemmen. „Damals wurde einstimmig