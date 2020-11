Der Tiergarten Worms trauert um das Kaltblutpferd Artus. Der Pfalz-Ardenner-Wallach sei eines der ältesten und bei Besuchern beliebtesten Tiere gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung. Aufgrund zunehmender Altersbeschwerden habe Artus im stattlichen Alter von 28 Jahren eingeschläfert werden müssen. Mit seiner großen Statur mit einem Stockmaß von knapp 1,60 Meter sei er in der Herde schon von Weitem leicht auszumachen gewesen. Pfleger wie Besucher habe er mit seinem gutmütigen Charakter bestochen, sagt Jennifer Natusch, Revierleiterin des Bauernhofs. „Artus’ imposante Erscheinung täuschte so manchen darüber hinweg, dass er einen so weichen und guten Kern hatte.“

Anführer der ersten Kaltblut-Herde

Artus sei 1997 in den Zoo gekommen. Gemeinsam mit zwei Stuten habe er damals den neuen Pferdestall bezogen, der als erstes Großprojekt vom Freundeskreis des Tiergartens gebaut und finanziert worden sei. Artus führte die erste Kaltblut-Herde an, die im Tiergarten lebte und war selbst ein Geschenk des Freundeskreises, zu dessen Wappentier der Pfalz-Ardenner avancierte. Gezüchtet wurde die vom Aussterben bedrohte Haustierrasse einst für schwere Feld- und Forstarbeiten.

Artus führte im Tiergarten ein öffentliches Pferdeleben und war auch durch seine Arbeitseinsätze vor der Kutsche oder beim Bäumerücken im Wäldchen stadtbekannt. 1997 zog der Wallach beim Backfischfestumzug die Kutsche des damaligen Oberbürgermeisters Gernot Fischer.