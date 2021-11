WORMS. Kratzbürsten für Esel, Pony und Zebu, Geschirr für Rinder oder Versteckspiele für Vögel – das und noch viel mehr steht auf dem Wunschzettel des Wormser Tiergartens. Jetzt hoffen die Tierpfleger, möglichst viele Geschenkpaten für ihre Schützlinge zu finden.

Leitgedanke für die Wunschliste sei die Frage gewesen, wie das Wohlbefinden der tierischen Bewohner gesteigert und ihr Alltag bereichert werden könne, heißt es in einer Mitteilung des Tiergartens. Als Beispiele für mögliche Geschenke werden Hängematten oder Spielbälle genannt, aber auch ganz praktische Sachen wie Klauenmesser, Teichwannen, Kletternetze oder Geräte für die Futterküche, mit denen Gemüse maulgerecht geschnitten werden kann – alles Gegenstände, die aus einem modernen und tiergerechten Zooalltag nicht mehr wegzudenken seien. Diese dienten dem Wohlbefinden der Tiere, würden aber auch im täglichen Training und für eine artgerechte Beschäftigung benötigt.

Einfach Präsent auswählen

„Für die Unterstützung sind wir sehr dankbar“, betont Tiergartenleiter Marco Mitzinger. Er hofft, dass es trotz Corona möglich sein wird, die Geschenkübergabe persönlich zu gestalten. Wer sich an der Aktion beteiligen will, kann seinem ganz persönlichen Tiergartenliebling ein Präsent auswählen oder einfach so helfen.

Wer Geschenkpate werden möchte, kann sich an Michaela Schmitt wenden. Die Geschäftsführerin des Freundeskreises Tiergarten hilft bei der Auswahl und der Organisation. Schmitt ist zu erreichen per WhatsApp unter der Telefonnummer 0157 58363346 oder per E-Mail an freundeskreistiergartenwormsev@web.de.