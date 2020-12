Mit durchschnittlich 250.000 Besuchern ist der Tiergarten eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten in Worms. Vom Teil-Lockdown blieb jedoch auch er nicht verschont. Am ersten (5./6. Dezember) und zweiten Adventswochenende (12./13. Dezember) öffnet zumindest die Kasse kurzzeitig wieder. An den vier Tagen können jeweils von 10 bis 14 Uhr Jahreskarten gekauft oder verlängert sowie Gutscheine erworben werden. „Normalerweise würden wir im Dezember unseren Ticketverkauf für die Wolfsnächte starten“, wird Kassenleiterin Jennifer Thiede in einer Pressemitteilung zitiert. Corona-bedingt könnten die beliebten Veranstaltungen zu Beginn des neuen Jahres jedoch nicht wie geplant stattfinden. Auch der Nikolausbesuch und Weihnachtszauber fielen der Verlängerung des Teil-Lockdowns zum Opfer. Laut Tiergarten-Leiter Wilfried Adelfinger wird überlegt, die Wolfsnächte zumindest für Kinder in Form mehrerer Sonderführungen anzubieten.