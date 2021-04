Der Eintritt in den Wormser Tiergarten ist ab Samstag nach vorheriger Online-Anmeldung für alle Erwachsenen und Kinder ab sechs Jahren nur noch mit einem negativen Corona-Schnelltestergebnis möglich, das nicht älter als 24 Stunden sein darf. Wie der Tiergarten mitteilt, wird damit auf die Bundesnotbremse reagiert. Der Zoo selbst verfüge über keine Schnelltestmöglichkeiten vor Ort. „Uns ist bewusst, dass die Hürden für einen Tiergartenbesuch derzeit sehr hoch gesetzt sind“, werden die Tiergartenleiter Wilfried Adelfinger und Marco Mitzinger in der Pressemeldung zitiert. Im Gegenzug wolle man den Besuchern in Pandemie-Zeiten „eine unbeschwerte und schöne Familienauszeit schenken“. Für einen Besuch anmelden kann man sich auf der Homepage des Tiergartens.