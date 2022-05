Eine 23-jährige Frau ist am Sonntag gegen 6 Uhr mit einem Auto auf der Landesstraße 453 von Obersülzen in Richtung Dirmstein gefahren. Wie die Polizei berichtet, ist die Fahrerin nach eigenen Angaben einem Kleintier ausgewichen, das die Fahrbahn überquerte. Durch das Ausweichmanöver kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. An dem Auto entstand Sachschaden in nicht genannter Höhe. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Allgemein wird dazu geraten, die Spur zu halten und zu bremsen, wenn unvermittelt ein Tier vor einem auf der Fahrbahn auftaucht.