Bis zum Mittag war die K3 zwischen dem Ortsausgang Frankenthal-Mörsch und der B9 am Dienstag gesperrt. Ein Lastwagen mit aufgeladenem Bagger war gegen 8.30 Uhr in der Unterführung unter der Autobahn 6 stecken geblieben. Dabei waren an dem Bagger Hydraulikleitungen gerissen und es kam laut Feuerwehr zu einem massiven Austritt von Hydrauliköl. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatte die Baufirma die Ausbreitung des Öls durch Bindemittel bereits gestoppt. Die Feuerwehr Frankenthal habe das Öl weiter abgebunden, die untere Wasserbehörde hinzugezogen und die Autobahnmeisterei zur Beurteilung des Brückenbauwerks verständigt. Weiterhin wurde eine Spezialfirma für die Straßenreinigung beauftragt. Nach Absenken des Hydraulikarms konnte das Gespann wieder aus der Unterführung herausfahren. Die Feuerwehr Frankenthal war mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort.