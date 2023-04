Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Roger Willemsen galt als großer Intellektueller und ikonischer Schriftsteller mit schillerndem Gedankenreichtum, der selbst staubtrockene Politikdebatten im Bundestag in den Bann ziehend aufzubereiten vermochte. Die Schauspielerin Barbara Auer erinnerte am Freitag im Wormser Lincoln-Theater mit einer musikalische Lesung an ihn.

Seine Krebserkrankung schritt schnell voran, weshalb der Publizist und TV-Moderator Roger Willemsen im Februar 2016 mit gerade mal 60 Jahren verstarb, ein halbes Jahr nach der Diagnose. Seitdem muss das deutsche