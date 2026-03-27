Das Stück der belgischen Autorin Daniela Ginevro ist in Mannheim in deutscher Erstaufführung zu sehen – und sehr empfehlenswert.

„Tief drinnen im Wald“ in deutschsprachiger Erstaufführung ist ein sehr besonderes Stück in dem auf Besonderheiten spezialisierten Mannheimer Theaterhaus G7. Ein Psychothriller? Ein Schauermärchen? Eine Parabel?

Die belgische Autorin Daniela Ginevro wurde mit dem Kinderstück „Respire“ (Atme) bekannt, in dem ein neunjähriges Mädchen von ihrer durch den Alltag gehetzten Mama erzählt. Hier nun sind es drei Kinder, die aus einer bedrückenden Realität in den Wald fliehen: ein großer Bruder, eine ältere Schwester und die Erzählerin. Eindringlich beschwört sie das schreckliche Leben in dem „Haus mit dem kaputten Dach“.

Als Kleinkind fiel des große Bruder die Treppe hinunter und ist seitdem nicht mehr richtig im Kopf. Die Schwestern müssen auf ihn aufpassen. Die Kinder haben sich immer dicht aneinander gedrängt: gegen die Kälte, gegen den Hunger. Von Eltern spricht sie nicht. Dass diese physisch oder gefühlt abwesend sind, gehört offenbar zu den durchlebten Schrecken. Als dann ein Erdbeben das Haus noch mehr zerstörte, haben sie es verlassen. „Sie sind verschwunden, haben sich in Luft aufgelöst“, heißt es im Dorf. Im Wald sind sie glücklich. Sie geben sich neue Namen. Die Erzählerin wollte schon immer gern ein Vogel sein und nennt sich jetzt „Meise“. Die Schwester wird „Füchsin“. Der Bruder schlägt für sich „Riese“ vor, doch das wird von den Schwestern abgelehnt. Wenn sie sich aneinander schmiegen, ist ihnen warm. Wenn sie Hunger haben, träumen sie von einer Suppe, die sie gemeinsam kochen. Von den Dorfbewohnern geht keiner mehr in den Wald hinein, weil er ihnen unheimlich ist.

Neben dieser fantastischen Welt gibt es die reale eines Krankenhauses und darin eine Psychologin, die sich kümmert. Sie erzählt, wie ein verwirrtes und verwahrlostes Kind auftauchte, wie es langsam in die Wirklichkeit zurückgeholt werden konnte. Der Wald wurde minutiös nach den anderen Kindern durchsucht, aber keines wurde gefunden. Beide Welten sind kunstvoll und hoch literarisch ineinander verwoben, wobei auch die zeitliche Abfolge verschoben ist.

In Inka Neuberts Inszenierung entsteht die intensive Vorstellung eines Waldes, in dem die Vögel lieblich singen und zugleich etwas Fremdes unbehaglich umgeht. Großen Anteil hat daran das Bühnenbild und die Art, wie es bespielt wird. In der Bühnenmitte haben Isabel Garcia Espino und Philippe Mainz ein spielzeughaftes Modell aus Zweigen auf einer runden Platte gebaut. Wenn diese von einem der Waldkinder gedreht wird, erscheinen die filigranen Zweiglein zu Baumstämmen vergrößert auf dem weißen Bühnenhintergrund. Raffiniert ausgeleuchtet, entsteht so ein Wald voll ambivalenter Rätselhaftigkeit. Einzeln oder als Gruppe tauchen darin die Schatten der Kinder auf und verschwinden wieder. Manchmal sieht man nur einen Körperteil, wie eine Hand. Oder man hört nur eine Stimme. Der Wald, der bei der ersten Begegnung hell und freundlich wirkte, wird rätselhaft und unheimlich. Es passieren darin verstörende Dinge.

Zuerst der „Unfall“. Der große Bruder, den Shams Anjoukeh liebenswert einfältig verkörpert, gerät beim Herumstreifen in eine Treibjagd. Von den Hunden gehetzt, rettet er sich auf einen Baum, kann sich aber auf Dauer nicht halten und stürzt herab. Man sieht nur das Schattenbild eines verdickten Baumstamms, während die kleine Schwester, Marie Eberhardt, atemlos erzählt. Was wirklich passiert ist, bleibt so vage wie das Schattenbild. Greifbar wirklich ist der Schrecken in ihrer Stimme. Danach gibt die große Schwester, Sina Peris, auf und wird wieder zu „Adele“, um nicht „verrückt“ zu werden. Nach deren Ausbruch von Verzweiflung bleibt Meise allein im Wald zurück.

Die Psychologin, Bernadette Evangeline mild und unverdrossen, kümmert sich. Sie erkundet den Wald. Sie befragt die Anwohner. Sie legt Nützliches unter einer Eiche ab und findet einen Tannenzapfen als Dank. Ein einziges Mal begegnet sie Meise und versucht vergeblich, sie ins reale Leben zurückzuholen. Mehr und mehr taucht sie in den friedlichen Zauber des Waldes ein. Und so endet dieses Erzähltheater aus dem Geist der Schwarzen Romantik mit einem versöhnlichen Ton.

Theaterhaus G7, 48, Mannheim. Vorstellungen am 17., 18., 24. und 25. April. Am 18. April gibt es ein Gespräch mit der Autorin. Karten: 0621-154976 oder www.theaterhausg7.de.