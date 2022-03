Auf den Krieg in der Ukraine hat das Technische Hilfswerk (THW) auf Bundesebene bereits reagiert und am Mittwoch Einsatzkräfte in die Nachbarländer entsandt, um die deutschen Botschaften zu unterstützen. Ob auch der THW-Ortsverband Frankenthal zu technischen oder logistischen Hilfeleistungen angefordert wird, stand am Donnerstagabend noch nicht fest. Auf RHEINPFALZ-Anfrage teilte Ortsbeauftragter Lukas Kalnik mit, dass er sich zu möglichen Vorbereitungen und aktuellen Einsätzen nicht äußern könne. „Ich bin angehalten worden, keine Tendenzen bekanntzugeben, um eventuelle Maßnahmen nicht zu gefährden“, erklärte er. Bei einer Videokonferenz am Mittwoch mit dem CDU-Landtagsabgeordneten Christian Baldauf, bei der es um Hilfsaktionen für die Ukraine ging, war auch eine Unterstützung durch das THW zur Sprache gebracht worden. Lukas Kalnik hatte dabei noch angedeutet, bei Bedarf Hilfsgütertransporte organisieren und auch Personal zur Verfügung stellen zu können.