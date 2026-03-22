Thorsten Skringer im Gleis4.

Der Heavytones-Saxofonist Thorsten Skringer eröffnet die Internatioanen Jazz-Tage in Frankenthal im Gleis4 mit seiner Track4 Big Band.

„Bei international denkt man, wie aufgepumpt ist das denn? Wir hatten aber bereits Nils Landgren hier“, erklärte Erster Vorsitzender Marc Wigand Pointner von der Interessengemeinschaft (IG) Jazz Frankenthal nicht ohne Stolz. Und ergänzte: „Das Publikum ist das Wichtigste!“ Zur Eröffnung der dreitägigen Internationalen Jazz-Tage am vergangenen Wochenende trat der fahrende und viel gereiste Saxofonist Thorsten Skringer mit der Track4 Big Band unter Leitung von Dirigent Christian Schatka-Reith im Kulturzentrum Gleis4 auf.Es war die achte Ausgabe der Jazz-Tage, eine Veranstaltung der IG Jazz in Kooperation mit dem Gleis4. Vor 140 Besucherinnen und Besuchern interpretierte das Orchester ausgewählte Stücke wie „Blame it on the Boogie“, eine berühmte Popmelodie. Und Thorsten Skringer, seit 2009 Mitglied der Fernsehkapelle Heavytones, zeigte sich in perfekter Symbiose mit seinem Blasinstrument.

Im Frühjahr 2014 durfte Saxofonist Thorsten Skringer, der in München wohnt und mit einem leicht bayerischen Akzent spricht, in seiner Funktion als mondäner Bläser der Showband Heavytones mit TV-Moderator Stefan Raab und der Ulksendung „TV Total“ nach New York fliegen, um dort im Rahmen des Football-Events „ Super Bowl“ ein Außenstudio für die deutsche Fernsehübertragung zu beziehen. „Wir waren direkt am Times Square. Obwohl ich dort zum Geldverdienen war, besuchte ich nach Feierabend die ganzen Jazz-Clubs wie Village Vanguard und Blue Note“, schwärmte der gefragte Profimusiker Thorsten Skringer, der im Frankenthaler Kulturzentrum Gleis4 extravagante schwarze Chucks mit Flammenmuster an den Füßen trug. Inzwischen besitzt das neue Kulturwohnzimmer Gleis4, das im Februar 2025 seine Wiedereröffnung in der Eisenbahnstraße feierte und sich zunehmend wohnlich entwickelt, einladende Bistrotische mit Barhockern.

Ungestüme Spielfreude

Auf der Bühne eröffnete Sängerin Gabi Kipper, die mit farbenfroher Seidenhose und hellgrünem T-Shirt frühlingshafte Farbakzente im seriösen Einheitsschwarz der anzugtragenden Big-Band-Musiker setzte, mit dem Song „I'm gonna live till I die“. In der Track4 Big Band, die 2016 gegründet wurde und zehnjähriges Jubiläum feiert, brannte ungestüme Spielfreude. Mit seinem geschmeidigen Sound löste Saxofonist Thorsten Skringer, der von 2009 bis 2018 wegen seines Engagements bei den Heavytones in der Medienstadt Köln wohnte, euphorische Pfiffe des Jubels im Publikum aus. Mit der Track4 Big Band spielte Saxmann Skringer, der 2016 die Lehrpublikation „Das große Buch für Saxophon“ im Voggenreiter-Verlag veröffentlicht hat, erlesene Stücke wie „Sun Flower“ und „Jacky Treehorn Blues“. In Bezug auf den Namen Jacky Treehorn handelt es sich um eine Figur in der Filmkomödie „The Big Lebowski“ der Coen-Brüder von 1998, ein Kultstreifen mit Hauptdarsteller Jeff Bridges als White Russian trinkender Dude im Bademantel.

Jeden Tag eine andere Stadt

Jeden Tag eine andere Stadt, eine andere Bühne: Am Samstagabend war Saxofonist Thorsten Skringer mit den Heavytones in der neuen RTL-Quiz-Show „Wer weiß wie wann was war?“ zu erleben. „Bei seinem Tourplan ist das besonders für uns“, freute sich Dirigent Christian Schatka-Reith, dass Gastmusiker Thorsten Skringer den Weg von München ins pfälzische Frankenthal fand. Im Gleis4 entlockte Skringer, der Mitte Februar mit Herbert Grönemeyer die Mannheimer SAP-Arena rockte, seinem Saxofon nicht nur smarte Klänge, sondern ebenso schroffe Töne mit viel reibender Luft. Danach streichelte und küsste Thorsten Skringer sein Saxofon, zu dem der 50-Jährige ein liebevolles Verhältnis pflegt. In diesem Zusammenhang, als Skringer schrille Quietschtöne herauspresste, demonstrierte der Fernsehmusiker die Vielseitigkeit seines Instruments. „Ist das ein Saxofon oder eine Trompete?“, erkundigte sich Dirigent Christian Schatka-Reith, der in Frankenthal lebt. Denn die Track4 Big Band gilt als Hausband der IG Jazz und des Kulturzentrums Gleis4. Zwischendurch stimmte das Orchester die Eigenkomposition „Wake me up“ von Posaunist Paul Schütt an. Mit dem Sänger Eckhard „Ecki“ Höbel brachte Sängerin Gabi Kipper im Duett die Songs „Bad Bad Leroy Brown“ und „The Lady is a Tramp“ zu Gehör. „Die nächste CD ist schon in meinem Kopf“, versicherte Saxofonist Thorsten Skringer.

Außerdem spielte das Orchester das Stück „Strasbourg St. Denis“ von Roy Hargrove und das Heavytones-Instrumental „Universe 2001“.