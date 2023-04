Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für viele ist dieser Geburtstag immer noch jenes Datum, das klassisch den Wechsel aus dem Berufsleben in den Ruhestand markiert. Theo Wieder ist zwar an seinem 65. seit inzwischen fast viereinhalb Jahren nicht mehr Frankenthals Oberbürgermeister. Dafür steht er mindestens bis 2024 an der Spitze des Bezirksverbands Pfalz und steuert dessen höchst unterschiedliche Institutionen mit ihren 5500 Mitarbeitern durch die Corona-Krise. Das alles aber mit Vorfreude auf ein höchst privates Ereignis im Spätsommer.

Wie bei den meisten Menschen hat das Auftauchen des Coronavirus auch Theo Wieders Pläne ordentlich durcheinandergebracht: Seinen 65. Geburtstag am Montag hätte der Jurist gerne beim