Der Theaterkreis Bobenheim-Roxheim hisst die Segel für ein Kindermusical auf der Freilichtbühne im Busch mit Witz und Überraschungen.

Mit „Hey, ja ho, wir sind die Piraten“ entern die Sänger des katholischen Kinderchors Don Bosco das Gelände. Sie sind erstmals bei einer Aufführung des Theaterkreises dabei. „Wir wollten viele Kinder auf die Bühne bringen“, sagt Regisseurin Britta Merten über die Idee der Kooperation. Diesmal stehen 25 junge Talente zwischen sechs und 16 Jahren auf der Bühne. Was bietet sich besser an als ein Musical mit schmissigen Melodien und einer spannenden Handlung?

„Das geheime Leben der Piraten“ ist ein echtes Familienabenteuer. Das laut Untertitel „Musical mit Pfiff“ stammt aus der Feder von Andreas Schmittberger und ist im Fidula-Verlag Holzmeister erschienen. Die Vorlage verbindet piratentypische Räuberlust mit überraschenden Wendungen. Die Geschichte: Käpt’n Danton (Lara Merten) und seine abgehalfterte Crew auf der „Esmeralda“ dümpeln seit Monaten in seichten Gewässern – nichts zu tun, keine Aussicht auf Beute, die Meuterei steht kurz bevor. Da taucht eine geheimnisvolle Flaschenpost auf mit kryptischem Inhalt. Locken da etwa Ruhm und Reichtum auf einer Schatzinsel?

Einige Geheimnisse werden gelüftet

Dem Rat des Alten Iren (Oliver Gaida/Hanna Fruth) folgend stechen die Piraten in See. Mit an Bord sind Haihappen Joe (Ruslana Amlyanchik), der Einäugige Spanier (Lenja Ehresmann/Eva Panjai) und der Kleine Knut (Emily Roth/Greta Weber). Zur Schiffscrew zählen Anna Lauer, Silja Lauer und Juliane Lanenstein. Im Piraten-Chor (Leitung: Cordula Menzinger-Bauer) singen Anton Peters, Leyla Amato, Luis Amato, Lisa Keppler, Sophia Roth, Delia Picard-Maureau, Tilda Trobisch und Zara Götz.

Wie die entführte Prinzessin Filomena (Annamarie Taege/Sophie Wunder) mit ihrer resoluten Gouvernante Donna Dolores (Hannah Werle/Leni Petry) ins Geschehen eingreift, was es mit dem Krokodil (Ferdinand Weber/Niklas Smiatek) auf sich hat und wer Betty Bohlen (Lisa Benz/Charlotte Barth) wirklich ist, darf an dieser Stelle nicht verraten werden. Nur so viel: Im Laufe des zweimal 30 Minuten langen Stücks werden einige Geheimnisse gelüftet. Die Musik ist eingängig mit unterschiedlichen Anklängen von Shanty und Irish Folk bis Tango. Insgesamt zwölf Lieder kommentieren die Handlung, treiben sie voran und laden ein zum Mitsingen.

250 Plätze auf der Tribüne

Wie bei einem Freilufttheater üblich, beeindruckt die Inszenierung mit einer großen Kulisse. Noch wird an der Ausstattung mit Piratenschiff, Palmen-Insel und Schatzhöhle fleißig gezimmert und auch das vereinseigene Gelände für die Sommersaison herausgeputzt. Die Zuschauertribüne fasst 250 Plätze.

Fazit: Ein liebevoll gebautes Gemeinschaftsprojekt mit Schwung, Humor und erstaunlichen Wendungen – perfekt für kleine Seeräuber und große Mitsegler. Wer Ruhm und Reichtum sucht, findet hier vor allem eines: Theaterfreude unter freiem Himmel.

Termin

Das Kindermusical „Das geheime Leben der Piraten“ wird an zwei Juniwochenenden insgesamt fünfmal gespielt. Premiere ist am Donnerstag, 4. Juni (Fronleichnam). Weitere Aufführungen am 6., 7., 13. und 14. Juni, Beginn jeweils 15 Uhr, Einlass eine Stunde vor Spielbeginn. Karten für 11 Euro (Erwachsene) und 9 Euro (Kinder, Ermäßigte) gibt es bei D. Freer Elektronik, Danziger Straße 1, in Bobenheim-Roxheim oder unter online www.theaterkreis1975.de. Theatergutscheine sind erhältlich bei Thomas Andres, Telefon 0175 2305686 (ab 18 Uhr), Mail 1961thomas@gmx.de.



Vorschau

Nach dem Kindermusical ist vor der Premiere: Mit dem Kriminalstück „Monsieur Poirot und der schwarze Kaffee“ von Agatha Christie (Deutsch von Michael Raab) bringt der Theaterkreis einen Klassiker für Erwachsene auf die Bühne. Gespielt wird vom 14. August bis 5. September.

