Die letzte Vorstellung im Theater Oliv in Mannheim liegt mittlerweile länger als ein Vierteljahr zurück. Bald soll es in dem Haus am Alten Messplatz weitergehen, wenn auch nicht mehr allzu lange unter der gewohnten Leitung von Boris Ben Siegel und Coralie Wolff.

Die Corona-Pandemie und die mit ihr verbundenen Lockdowns hätten dazu geführt, dass sie inzwischen nicht mehr in Spielzeiten, sondern nur noch in Kalenderjahren denke, erläuterte Coralie Siegel