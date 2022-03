Nach fast drei Jahren ohne Aufführungen wagt das „Theater am Türmchen“ in Lambsheim einen Neuanfang. Ausgewählt für den Neustart hat die Truppe um Rafael Barth „Gretchen 89ff“ von Erfolgsdramatiker Lutz Hübner, eine Art „Making-of“ der berühmten „Kästchenszene“ aus Goethes „Faust I“.

Seit der Uraufführung des ersten „Faust“-Teils 1829 haben unzählige Schauspielerinnen in der Rolle des Gretchen jenes unheilvolle Schmuckkästchen gefunden, das Faust und Mephisto in ihr Zimmer schmuggelten, und unzählige Regisseure haben versucht, der Schlüsselszene der Tragödie ihren Stempel aufzudrücken. Unzählige Annäherungen waren auf unzähligen Bühnen zu sehen – doch stets blieb es dem Publikum verwehrt, zu erfahren, wie es zu diesen Deutungen kam. Dann kam der deutsche Dramatiker Lutz Hübner und bot 1997 in „Gretchen 89ff“ gleich neun Szenen auf, in denen unterschiedlichste Typen von Schauspielerinnen und Regisseuren aufeinandertreffen und die schonungslos aufzeigen, was in Proberäumen alles abläuft und unter welchen Mühen eine scheinbar simple Theaterszene geboren wird. Man begegnet in dem Stück der Diva und der Anfängerin, den Hospitanten, dem Requisiteur, der Dramaturgin und dem Regisseur in den verschiedensten Stimmungs- und Lebenslagen, als altem Haudegen, als Leidendem am Theater, als Tourneepferd – ein Fest also für alle, die das Theater lieben.

