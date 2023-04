Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gleich zehn Gretchen schauspielerten am Samstag bei der Premiere des neuen Stücks des Theaters am Türmchen (TaT). Zwei davon traten virtuell in Erscheinung. Ein Gretchen sprang vertretungsweise aus dem Souffleurkasten auf die Bühne. Coronabedingt musste in Lambsheim kräftig improvisiert werden.

Die Flut an Gretchen ist der Gag im Stück des zeitgenössischen Dramatikers Lutz Hübner. In „Gretchen 89ff“ schildert er dieselbe Kästchenszene aus Goethes „Faust“