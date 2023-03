Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Jedes Jahr im Sommer schließt das Theater Alte Werkstatt seine Türen in Frankenthal und baut eine Bühne im Winzerhof Claus auf. Ab 2. Juni gibt es Theater, Comedy und Musik.

Überall wuselt und wirbelt jemand herum. In einer Ecke wird an der Deko gebastelt, in einer anderen das Catering vom Saumagenburger bis zur selbstgemachten Limonade besprochen. Die Bühne steht