Mit dem Märchenroman „Momo“ hat sich das Theater Alte Werkstatt nach langer Zeit wieder einmal an ein Stück für ältere Kinder und Jugendliche gewagt. Herausgekommen ist ein herzerwärmendes Familientheater, das mit seiner subtilen Gesellschaftskritik brandaktuell ist. Das Theaterstück feierte am Sonntag beim Open Air Festival in Großkarlbach seine Premiere.

Sie gilt als ein Klassiker der Jugendbuchliteratur und ist bis heute eines der bekanntesten Werke von Michael Ende: Die Geschichte rund um das kleine Waisenmädchen Momo,