Das Team des Theaters Alte Werkstatt (TAW) in Frankenthal hat turbulente Zeiten hinter sich. Gerade als es besonders gut lief, kam das Coronavirus. Jetzt, nahezu sechs Monate später, kann der Spielbetrieb weitergehen. Doch die Frage ist: wo? Das TAW sucht nämlich neue Räume – aus gutem Grund.

Es ist ein Minusgeschäft. Eine andere Bilanz kann TAW-Chef Jürgen Hellmann beim Blick auf die Zahlen nicht ziehen – auch wenn er das wollte. Aber das Coronavirus und die damit verbundenen Auflagen machen dem Ensemble trotz des wieder aufgenommenen Spielbetriebs noch immer einen Strich durch die Rechnung, wortwörtlich. „Und das wird sich so schnell vermutlich auch nicht ändern“, sagt Hellmann.

Der Hintergrund: Zwar dürfen Theater laut der aktuell gültigen zehnten Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes den Spielbetrieb wieder aufnehmen. Die Auflagen hinsichtlich des Mindestabstands zwischen den Besuchern gelten aber trotzdem noch. Für das TAW-Open-Air, das aktuell im Winzerhof Claus in Großkarlbach läuft, ist das zunächst jedoch zweitrangig. Mindestabstand, Maskenpflicht und Kontakterfassung gelten natürlich, aber weil es sich um Veranstaltungen unter freiem Himmel handelt, kann das Theater theoretisch bis zu 350 Karten für eine Vorstellung verkaufen. Mit rund 65 bis 70 Besuchern ist das Open Air laut Hellmann aber schon gut ausgelastet. „Und mit viel Glück landen wir da bei einer Schwarzen Null.“

Knapp 100 Euro Verlust pro Spieltermin

Das Problem ist das Theater in der Wormser Straße, wo das Ensemble im Herbst – wenn voraussichtlich schlechteres Wetter zu erwarten ist – wieder ausschließlich spielen will. 125 Gäste haben dort normalerweise Platz. „Wegen der Corona-Regeln dürfen wir aber nur höchstens 35 reinlassen“, sagt Hellmann. Er rechnet vor: Bei einem Zwei-Mann-Stück habe das TAW pro Spielabend Kosten von rund 690 Euro für Schauspieler, Mitarbeiter, Technik und Tantiemen. „Bei 35 Karten kommen wir aber höchstens auf 610 Euro Einnahmen“, so Hellmann. Unterm Strich macht das TAW damit also 80 Euro Verlust pro Spieltermin. „Das können wir auf Dauer nicht schultern.“

„Großartige Rücklagen“, von dem das Theater eine Weile trotz Minusgeschäft überleben könne, gebe es nicht. Als gemeinnütziger Verein kann es laut Hellmann kein finanzielles Polster bilden. Und dennoch lief es bis zum Beginn der Pandemie für das TAW sehr gut: „Single Bells“ in der Weihnachtszeit war ausverkauft, auch die Veranstaltungen im Januar und Februar seien gut besucht gewesen. Den 2018 noch bilanzierten Fehlbetrag in Höhe von rund 11.000 Euro habe man 2019 bereits halbieren können. Es habe zudem mehr Spenden von Sponsoren gegeben. „Wir waren auf einem sehr guten Weg“, meint Hellmann. Und das obwohl die Miete aus Jahr gerechnet 2019 um rund 5000 Euro angehoben wurde.

Dann kam Corona. Ab dem 13. März ging nichts mehr. 72 Vorstellungen im TAW und 21 Gastspiele mussten ausfallen. Im Zeitraum bis zum 25. Juni sind dem TAW – basierend auf den bisherigen Kartenverkäufen – 94.898 Euro an Einnahmen weggebrochen, teilt Hellmann mit. Zumindest die Miete aber habe das Theater für zwei Monate gestundet.

Gesucht: Raum mit Bühne und Platz für 60 Leute

Für den Herbst hat das TAW-Team nun einen Plan: Ein neuer Raum soll her – einer, der größer ist und in dem das Theater trotz Mindestabstand mehr Zuschauer setzen kann. „Die Größe vom Open Air in Großkarlbach wäre schon gut“, erklärt Ammar Alsaied. Der 26-Jährige ist seit vier Jahren beim TAW und seit Kurzem auch neu im Vorstand des Theatervereins. „Rund 65 Sitzplätze wären immerhin schon doppelt so viele wie im TAW möglich wären.“ Außerdem bräuchte das Ensemble Platz für eine Bühne und einen Getränkeverkauf, sagt er.

Konkrete Hallen und Gebäude hat das Team noch nicht im Blick. Bei schlechtem Wetter kann es das Open Air kurzfristig ins Großkarlbacher Dorfgemeinschaftshaus verlegen, das wäre laut Alsaied eine Option. Auch in Heßheim habe man schon wegen des Bürgerhauses angefragt, müsse aber im Detail klären, ob eine Einmietung über die Wintermonate überhaupt möglich wäre. „Schließlich gibt es dort ja auch andere Veranstaltungen oder Ratssitzungen“, sagt Alsaied. Dem TAW wäre es am liebsten, nicht nur wochenweise, sondern auf zunächst unbestimmte Zeit eine neue Spielstätte zu finden. Und das am besten möglichst kostengünstig: „Die Monatsmiete in Höhe von 5700 Euro in der Wormser Straße läuft ja weiter“, erinnert Alsaied.

Anfrage bei der Stadt läuft

Am liebsten würde das Ensemble aber in „seiner“ Stadt bleiben, sagt Hellmann. „Wir sind schließlich das Theater Alte Werkstatt Frankenthal.“ Deshalb habe er bereits eine Anfrage beim Kulturbüro der Stadt laufen und einen Gesprächstermin vereinbart. „Wir hoffen, da eine Lösung zu finden“, sagt er. Hellmann könne sich auch gut vorstellen, etwa in eine alte Industriehalle auszuweichen. „Es ist unser Job, aus dem, was da ist, etwas zu machen.“ Im September und Oktober wolle das Ensemble noch in der Wormser Straße auftreten, aber spätestens ab November würde man in die neuen Räume umziehen wollen. Den Spielplan für den Herbst hat er bereits in Angriff genommen – statt wie gewohnt für sechs Monate aber nur für die nächsten zwei. „Man weiß ja nicht, was kommt.“

Zur Sache I: So liefen die Jahre 2018 und 2019

19.313 Zuschauer haben im Jahr 2018 Veranstaltungen im Theater Alte Werkstatt besucht, teilt TAW-Chef Jürgen Hellmann auf Anfrage mit. Im Jahr darauf ist die Zahl sogar gestiegen: auf 21.137. Und das, obwohl es im Vergleich zum Vorjahr (246 Veranstaltungen) mit 218 Terminen etwas weniger Veranstaltungen gab. Der Fehlbetrag belief sich Ende 2018 noch auf rund 10.940 Euro. Im Jahr 2019 lag er bei 5.247 Euro.

Zur Sache II: Open Air in Großkarlbach wird verlängert

Das Theater Alte Werkstatt verlängert sein Gastspiel im Großkarlbacher Winzerhof Claus „wegen großen Erfolgs“ um zwei Wochen. Das teilte TAW-Chef Jürgen Hellmann mit. Von den Veranstaltungen, die bis 30. August geplant sind, seien bereits 90 Prozent ausverkauft. Für die gefragtesten Termine werden deshalb folgende Zusatzvorstellungen angeboten:

3. September: Spitz und Stumpf, Abschiedstour

4. September: „Tipitipitipso, ein Festival der Liebe“ (TAW)

5. September: „Tipitipitipso, ein Festival der Liebe“ (TAW)

6. September: „Zwei wie Bonnie und Clyde“ (TAW)

10. September: Schöne Mannheims

11. September: „Warum heiraten? Leasing tuts doch auch!“ von Tim Poschmann, Boulevardtheater Deidesheim

12. September: „Herrlich, Trude: Hommage an Trude Herr“ mit Leni Bohrmann, Theater in der Kurve Neustadt

13. September: „Zwei wie Bonnie und Clyde“ (TAW)

Karten gibt es im Netz unter www.tawfrankenthal.de.