Ein Abend zwischen Genuss und Gänsehaut verspricht das TAW vom 21. bis 24. Mai. Dabei wird das Bistro „Zum Römerofen“ zur Bühne für ein interaktives Krimidinner.

Zum ersten Mal wagt sich das Ensemble an dieses besondere Format und verbindet damit Theater, Kulinarik und Mitmach-Erlebnis. Unter der Leitung von Theaterchef Jürgen Hellmann, der als Moderator durch den Abend führen wird, entfaltet sich eine spannende Geschichte direkt am Tisch der Gäste. Statt auf einer klassischen Bühne spielt sich das Geschehen mitten unter den Besuchern ab – Verdächtige werden befragt, Alibis geprüft und Indizien gesammelt.

Das Stück „Zur Vorspeise Mord“ stammt aus der Feder von Yvonne Vogel. Im Zentrum der Handlung steht ein Kochwettbewerb, bei dem die besten Saumagen-Kreationen prämiert werden sollen. Doch noch bevor die Jury ihr Urteil fällen kann, geschieht ein Mord: Ein gefürchteter Restaurantkritiker wird tot aufgefunden. Schnell wird klar, dass unter den Anwesenden mehr als nur kulinarischer Ehrgeiz brodelt. Motive gibt es viele – und jeder könnte der Täter sein.

Improvisation gefragt

Für Jürgen Hellmann und sein Ensemble ist diese Premiere ein besonderer Reiz: Klassische Proben, wie man sie aus dem Bühnenbetrieb kennt, sind bei diesem Format nämlich nur eingeschränkt möglich, wie der Theaterleiter verrät. Vieles entstehe aus der Situation heraus, teilweise seien spontane Reaktionen und Improvisation gefragt. Denn das Publikum wird aktiv in das Geschehen einbezogen – und bringt damit eine Unberechenbarkeit ins Spiel, die jeden Abend einzigartig macht und selbst für die Darsteller immer wieder neue Wendungen bereithält.

Während der Kriminalfall Schritt für Schritt enthüllt wird, genießen die Gäste ein Vier-Gänge-Menü des Bistros „Zum Römerofen“, mit dem das Theater bereits bei Premieren oder Empfängen zusammengearbeitet hat. Zwischen regionalen Köstlichkeiten und raffinierten Dialogen entwickelt sich somit ein Abend voller überraschender Wendungen, bei dem Humor und Spannung eng beieinanderliegen. Jeder Besucher wird dabei selbst Teil der Handlung und schlüpft in die Rolle des Ermittlers.

„Das Konzept lebt von der Nähe zum Publikum“, sagt Jürgen Hellmann: kurze Wege, direkte Interaktion und improvisierte Momente sorgen dafür, dass kein Abend dem anderen gleicht. Wer ein gutes Gespür für Details hat, kann dem Täter vielleicht schon früh auf die Spur kommen – oder wird am Ende doch noch überrascht.

Termine

Alle vier Veranstaltungen sind bereits ausverkauft. Darum wiederholt das Theater das Krimidinner am 10. und 11. Juli, jeweils um 19.30 Uhr, beim Sommerfestival in Großkarlbach. Zu dem Stück wird es dann im ehemaligen Weingut Claus ein Drei-Gänge-Menü mit Grill-Buffett vom Bistro „Zum Römerofen“ geben. Karten hierzu gibt es im Internet unter www.tawfrankenthal.de

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