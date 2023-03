Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gute Zeiten für den Freundeskreis des Theaters Alte Werkstatt (TAW): Der Verein zieht kräftig neue Mitglieder an, die Bereitschaft zum Engagement ist groß. Bei der jüngsten Hauptversammlung wurde der Vorstand um zwei Beisitzer erweitert. Zudem gibt es ambitionierte Pläne für das laufende Jahr.

An der Spitze setzt der Freundeskreis in den kommenden zwei Jahren auf Kontinuität. Die beiden Vorsitzenden Wolfgang Breetzke und Alexander Grübe wurden am Dienstag in ihren Ämtern