Italienische Temperaturen beim römischen Fest des Theaters Alte Werkstatt (TAW). Es ging heiß her, und es war heiß. Wer kam, war begeistert vom Rummel Bummel. Überlaufen war das Theaterspektakel am Wochenende in der Willy-Brandt-Anlage aber nicht.

Nur wenige Grad lag Frankenthal