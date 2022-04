Die Frankenthaler Schülerband De Breaks, die mit ihrem Auftritt in der ersten Runde der aktuellen Staffel der TV-Castingshow „The Voice Kids“ das Publikum begeistert und schon nach wenigen Takten alle Coaches zum Umdrehen bewegt hat, ist am Freitagabend in der nächsten Folge der Sendung auf Sat.1 ab 20.15 Uhr in den sogenannten „Battles“ zu sehen. Dabei studieren mehrere Talente einen vorgegebenen Song ein und müssen diesen dann gemeinsam aufführen. Anton, Tomi, Matti, Paul und Tom bestreiten diese Runde mit den Coaches Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier und kämpfen um den Einzug in die nächste Runde.