Mit einer jüngeren Führungsmannschaft will die Turngemeinde (TG) Frankenthal weiter auf Erfolgskurs bleiben. Neuer Vorsitzender des zweitgrößten Vereins der Stadt ist der Hockey-Abteilungsleiter und Trainer der ersten Herrenmannschaft, Timo Schmietenknop. Er folgt auf den langjährigen Vorsitzenden Martin Schuff.

Eine Verjüngung des Vorstandes sei gut, sagte Schuff bei der Mitgliederversammlung am Mittwoch, daher habe er sich zum Rücktritt entschlossen. Er werde aber gern weiter aktiv sein im Verein. In einem emotionalen Beitrag dankte er allen, die ihn dabei unterstützt hätten, die schwierige Anfangszeit zu bewältigen. Vor allem der Leichtathletik-Bereich habe in den zurückliegenden Jahren stark an Beliebtheit gewonnen. Das Kinderturnen und Vater-Kind-Turnen hätten unter der Pandemie gelitten, ein Neustart sei jetzt wieder geplant. Wichtig sei es, Nachwuchs zu gewinnen. Rund ein Drittel der aktuell 1102 Mitglieder sei über 60 Jahre alt.

Die Mitgliedsbeiträge seien seit 2017 stabil, eine Erhöhung sei jetzt notwendig geworden, so Schuff. Ab 2024 würden im Durchschnitt etwa zehn Prozent mehr fällig. Als Beispiele nannte er den Jahresbeitrag für Rentner, bisher 84 künftig 90 Euro, Kinder von sieben bis zwölf Jahren zahlen statt bisher 72 neu 84 Euro. Die Anwesenden stimmten zu.

Hockeyfasching 2024

Der Satzung entsprechend wurde Timo Schmietenknop für ein Jahr, die weiteren Vorstandsmitglieder für zwei Jahre gewählt. Der 34-Jährige betonte, er übernehme gern die Arbeit von Schuff, zumal sein Vorgänger den Verein gut vorangebracht habe. „Du warst ein extrem guter Vorsitzender“, wandte er sich an Schuff. Er könne sich vorstellen, neue Sportarten bei der TG einzuführen, um so mehr Mitglieder zu gewinnen. Anklang fand seine Ankündigung, 2024 den Hockeyfasching wieder aufleben zu lassen. Die Veranstaltung sei beim TuS Flomersheim geplant.

Ehrungen bei der TG Frankenthal (von links): Ursula Hauser (50), Christel Gebbers (75), Peter Regenauer (60), Ilse Lorch (90 Jahre Mitgliedschaft). Foto: TGF/gratis

Der Finanzbericht für 2022 fand Zustimmung, den Einnahmen von 422.189 Euro standen Ausgaben von 481.749 gegenüber. Die Hälfte der Differenz sei durch Abschreibungen entstanden, so Finanzverwalter Andreas Trump. Für ihre langjährige Vereinstreue wurden am Mittwoch Ilse Lorch (90 Jahre), Christel Gebbers (75) und Peter Regenauer (60) geehrt. Seit 50 Jahren ist Ursula Hauser für die TG als Übungsleiterin aktiv – und steht damit landesweit mit an der Spitze. Für 40 Jahre als Trainerin wurde Stefanie Kohlbacher ausgezeichnet. Verabschiedet als langjährige Übungsleiter wurden Gabriele Zielmann sowie Sabine und Thomas Merz.

Der Vorstand

Timo Schmietenknop, 1. Vorsitzender; Anneliese Vicca, 2. Vorsitzende; Nils Reichold, 3. Vorsitzender; Andreas Trump, Finanzverwalter; Oliver Scharfenberger, Technischer Leiter; Holger Koppel, Kasse.