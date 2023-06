Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nein, gratulieren lassen will sich Hockey-Junioren-Nationalspielerin Marie Fischer von der TG Frankenthal noch nicht zum Gewinn der U18-Europameisterschaft im spanischen Valencia. Schließlich steht am Samstag, 9 Uhr, noch das letzte Spiel gegen Belgien an. Nach den jüngsten Siegen ist das Team von Bundestrainer Sven Lindemann aber klar auf Titelkurs.

4:1 (2:1) gegen die Niederlande am Mittwoch, 6:0 (1:0) gegen Russland am Freitag – die deutschen U18-Spielerinnen haben nach dem 6:0-Auftaktsieg am Montag gegen Spanien einen Lauf. „Der Bundestrainer