Knapp 9000 Euro hat der sportliche Nachwuchs der TG Frankenthal beim Projekt „Kinder laufen für die Ukraine“ gesammelt. Die Hälfte des Spendengeldes kommt dem Lambsheimer Verein Freude für Freunde zugute.

Die Bedingungen am Tag des Spendenlaufs waren alles andere als optimal, wie die TG Frankenthal und der Verein Freude für Freunde in einer gemeinsamen Pressemeldung mitteilen. Der Nieselregen am 10. April habe die Kinder jedoch nicht abgeschreckt. Der Andrang sei so groß gewesen, dass auf dem Sportplatz an der Benderstraße gleich zwei Läufe ausgerichtet wurden.

Die Laufpaten hatten im Vorfeld einen Betrag pro gelaufener Runde festgelegt, ohne zu wissen, wie viele Runden die fleißigen Nachwuchsathleten drehen würden. Und so kam es bei den Geldgebern zu einigen Überraschungen. Angesichts der erlaufenen Gesamtsumme von fast 9000 Euro sprechen die Veranstalter von einem „fantastischen Betrag“. Ein „riesiges Dankeschön“ gehe an die „unermüdlichen Läufer“, die „großzügigen Paten“ und Helfer, so die Zweite TG-Vorsitzende Anneliese Vicca.

Unterstützung von Projekten in der Region

Dass der Verein erst jetzt mit dem Ergebnis der Benefizaktion an die Öffentlichkeit geht, habe damit zu tun, dass noch weitere Spenden eingegangen seien und man es sich mit der Auswahl der unterstützten Projekte nicht einfach gemacht habe. „Es war uns wichtig, dass das gespendete Geld in der Region bleibt und die Hilfe direkt ukrainischen Flüchtlingen vor Ort zugutekommt“, sagt Vicca. Mit dem Erlös will die TG unter anderem Projekte in Frankenthal unterstützen.

Allein 4500 Euro gehen an den Lambsheimer Verein Freude für Freunde. „Damit können wir unsere Arbeit noch mehr intensivieren“, berichtet dessen Vorsitzender Markus Schuler. „Ich bin begeistert von dem Einsatz und der Solidarität. Damit haben wir noch mehr Möglichkeiten, unseren ukrainischen Freunden die Sorgen und Ängste ein kleines Stück zu nehmen und ihnen einen guten Start in ein neues Leben zu ermöglichen.“

Mit dem Geld sollen laut Schuler unter anderem Therapiereiten, Ausflüge und individuelle Hilfen für vom Krieg traumatisierte Kinder und deren Eltern angeboten werden. Der Verein Freude für Freunde engagiere sich in der Region von Maxdorf bis Frankenthal. Die Zusammenarbeit mit der TG wolle man ausbauen. „Über den Sport können wir die Integration vor allem der Kinder beschleunigen“, meint Schuler.