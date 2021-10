Die TG Frankenthal ist am Wochenende Gastgeber der Zwischenrunde B zur Deutschen Meisterschaft der Mädchen A im Feldhockey. Ebenfalls auf dem Jahnplatz ausgespielt wird die Zwischenrunde der männlichen Jugend A. Das Team hat sich genauso wie die Mädchen A des Vereins als Rheinland-Pfalz-Meister qualifiziert.

Die Mädchen A der TG, die von Damenspielerin Katharina Koppel trainiert werden, bezwangen auf Landesebene im Finale den VfL Bad Kreuznach mit 3:1. Die von Herrencoach Timo Schmietenknop betreute männliche A-Jugend der Frankenthaler setzte sich in ihrem Endspiel mit 4:2 gegen den Dürkheimer HC durch. In der Zwischenrunde der Mädchen A sind am Wochenende der DHC Hannover, Düsseldorfer SC und Berliner SC auf dem Jahnplatz zu Gast. Für die Zwischenrunde der männlichen Jugend A reisen Mannschaften von Rot-Weiss Köln, Klipper THC Hamburg und dem Münchner SC an.

Erstes Training bereits am Freitag

Am Samstag geht es mit den Spielen bei den Mädchen A los. Um 10 Uhr bekommt es die TG Frankenthal mit dem DHC Hannover zu tun, um 12 Uhr spielen der Düsseldorfer SC und der Berliner SC gegeneinander. Am Nachmittag geht es dann mit den A-Jugend-Begegnungen weiter. Zunächst muss um 14 Uhr die TG gegen Rot-Weiss Köln ran. Um 16 Uhr trifft Klipper THC Hamburg auf den Münchner SC. Weiter geht es am Sonntag: Um 9 Uhr findet bei den Mädchen A das Spiel um Platz drei statt, um 11 Uhr folgt das Finale. Bei der männlichen Jugend A spielen um 13 Uhr die Verlierer vom Samstag um den dritten Rang, ehe um 15 Uhr das Finale ausgetragen wird.

Die Teams werden bereits am Freitag anreisen und ihr erstes Training auf dem Jahnplatz absolvieren. Alle Spiele werden im Livestream auf dem Youtube-Kanal der TG Frankenthal übertragen. Zuschauer sind auf dem Jahnplatz willkommen. Es gelten die üblichen Corona-Regeln.