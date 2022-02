Der Leichtathletik-Nachwuchs der TG Frankenthal war am Wochenende beim Faschingswaldlauf in Bad Dürkheim erfolgreich. Als jüngste Athletin im TG-Aufgebot „flog“ Elisa Bachmann mit ihrem Cape nach etwa 800 Metern und 4:30 Minuten als Beste in ihrer Altersklasse W6 ins Ziel.

Auf den zweiten Platz in der W8 schaffte es Amelie Hammer mit einer Zeit von 3:48 Minuten, wie Trainer Marc Urban von der TG Frankenthal mitteilt. In der gleichen Altersklasse wurde bei den Jungs TG-Sportler Paul Keller (4:19 Minuten) Sechster, Jonas Bachmann (4:35) schaffte es auf Platz acht, Moritz Wolf (5:27) erreichte Rang zehn. In der Altersklasse älter M9 absolvierte Tom Reith (4:01) den Lauf als Elfter, Martin Atanasov (5:05) lief als 17. im Ziel ein. Im Feld der M11 belegte Jan Dörr mit einer Zeit von 3:23 Minuten den siebten Platz, Lasse Jugenheimer (3:35) wurde Elfter.

Ein Ergebnis steht noch aus

Eine deutlich weitere Strecke mussten die Athletinnen in der Altersklasse U14 laufen. Über 2,5 Kilometer wurde Julia Haghi in der W12 in 11:53 Minuten Dritte. In der W13 erreichte Lara Wurm nach 11:55 Minuten als Sechste das Ziel, Elisa Dorrinck (14:04) wurde Achte. Das Ergebnis von Wilma Liebhaber in der W10 steht noch aus. Sie wurde laut TG-Trainer Marc Urban im Ziel nicht registriert.