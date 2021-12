Mit dem Verkauf von selbst gebasteltem Weihnachtsschmuck hat die Hockey-Mannschaft der Mädchen C der TG Frankenthal 550 Euro für den Kinderschutzbund gesammelt. Das teilt Betreuerin Doris Hümmerich mit. Von dem Geld will der Ortsverband einen Selbstbehauptungskurs für Kinder finanzieren. Die Spende wurde vor Weihnachten beim Training in der Halle am Kanal an Björg Pozywio vom Kinderschutzbund übergeben. „Gebastelt, gesammelt und gespendet – auch so kann 3G gehen!“, freut sich der Verein.