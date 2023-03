Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Feldhockey-Zweitligist TG Frankenthal muss in der kommenden Feldrunde auf Kapitän Johannes Gans verzichten. Zunächst steht für den 24-jährigen Studenten ein Auslandssemester in Kanada an, die Rückrunde der Feldsaison 2021/22 wird er dann für den Erstligisten SC Frankfurt 1880 bestreiten.

Timo Schmietenknop, Abteilungsleiter Hockey bei der TG Frankenthal und Trainer der ersten Herrenmannschaft, spricht von einem „Paukenschlag“ kurz vor Beginn der neuen Saison: